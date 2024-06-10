ننشر صورة وتفاصيل طالب الثانوية العامة المتوفى داخل لجنة امتحان القاهرة

سادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، بعد وفاة طالب في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2024.

حيث أعلنت غرفة عمليات متابعة امتحان الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تلقيها بلاغ يفيد بوفاة طالب بلجنة بحدائق القبة بالقاهرة أثناء ادائه امتحان مادة التربية الدينية، إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وتنشر “البوابة نيوز”، صورة وبيانات الطالب وهو يوسف حسين أحمد المقيد بمدرسة أحمد ماهر للغات التابعة لإدارة حدائق القبة التعليمية، وتوفي نتيجه هبوط حاد في الدورة الدموية، اثناء صعوده للجنة امتحان الدين بلجنة مدرسة النقراشي لغات بحدائق القبة بالقاهرة.

ومن جهتها قدمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة العزاء لأسرة الطالب، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوا.

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (708141) ألف طالب/ وطالبة أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد (711252) طالب وطالبة.

كما أدى عدد (1639) طالب/طالبة امتحان الدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية، بينما أدى عدد (255) طالب/طالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة، حيث تم ضبط طالب بلجنة ببيلا بكفر الشيخ، ونشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة التربية الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وفيما يتعلق بامتحان مادة التربية الوطنية، تم ضبط حالتين باستخدام جهازي هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان، وذلك على النحو التالى: تم ضبط طالب بلجنة بكفر الدوار بالبحيرة، وطالب بلجنة ببا ببنى سويف، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.