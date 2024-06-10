ذعر في إسرائيل.. نقل وزير الصحة إلى المستشفى بعد تعرضه لـ "مسحوق مشبوه"

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، عن حالة ذعر في الكنيست الإسرائيلي، بعد تلقى وزير الصحة الإسرائيلي أورييل بوسو مظروفًا يحتوي على "مسحوق مشبوه" بعد ظهر اليوم.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد أخلى حارس الكنيست مكتبه، ودخل شخصان يرتديان بدلات واقية خاصة ووضع المظروف في حاوية مغلقة خاصة وأرسل للفحص في المعهد البيولوجي.

وقالت المتحدثة باسم الكنيست: “قبل دقائق، أخرج حرس الكنيست وزير الصحة أريئيل بوسو من مكتبه في الكنيست بعد أن فتح ظرفًا واكتشف بداخله مسحوقًا مشبوهًا”.

وأوضحت: تم وضع الظرف في حاوية مغلقة خاصة مخصصة لـ مثل هذه الحالات، وسيتم أخذها لمزيد من الفحص في المعهد البيولوجي".

وأضافت المتحدثة باسم الكنيست أنه تم فحص بوسو من قبل أحد المسعفين، ولم تظهر عليه أي أعراض. وأكدوا أن "مكتب الوزير مغلق حتى انتهاء التفتيش".