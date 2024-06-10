صحة البحيرة تعلن رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لـ عيد الأضحى

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن رفع حالة الطوارىء القصوي، في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان توافر الرعاية الصحية الكاملة والخدمات الطبية اللازمة للمواطنين خلال فترة العيد.

أكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان له اليوم الإثنين، على توفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية في جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالمحافظة، كما سيتم توفير أمصال ولقاحات الوقاية للحالات المستعجلة مثل لدغ العقرب والثعبان وعقر الحيوان، وتكليف فرق طبية متخصصة وفرق التمريض بالعمل طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتلبية احتياجات المرضى.

غرفة عمليات بمديرية الصحة في البحيرة لتلقي الشكاوي

وشدد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، أيضًا على استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للتنسيق الفوري مع جميع المستشفيات التابعة، وسيتم تكليف مديري المنشآت الصحية بالمتابعة الدورية لجميع جوانب الخدمة الصحية، بما في ذلك تأكيد توفر المياه والصرف الصحي والكهرباء والأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للحالات العاجلة والحرجة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن حملات المديرية مستمرة على منافذ بيع اللحوم والأغذية المصنعة، وتفتش عن الامتثال للمعايير الصحية، للتأكد من تخزين ونقل اللحوم بطرق صحية وسليمة، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين وتقديمهم للمحاكم المختصة.

وفيما يتعلق بالمتنزهات والملاهي وأماكن التجمعات العامة، فسيتم مراقبة الأغذية المقدمة وضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي خلال عيد الأضحى المبارك.

وأخيرًا، أكد وكيل وزارة الصحة في البحيرة، علي إستمرار الزيارات الدورية للمستشفيات التابعة للمديرية والمستشفيات الخاصة لمتابعة جودة الخدمات الصحية والتأكد من توفر الإمكانيات والمستلزمات الضرورية، كما ستقوم بتوعية الجمهور بأهمية اتباع الإرشادات الصحية والنصائح للوقاية من الأمراض خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

ودعا وكيل الوزارة، الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية الموصى بها، مثل ارتداء الكمامات وغسل اليدين بانتظام والحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما تطلب من الأشخاص الذين يعانون من أي أعراض صحية غير معتادة أو يشتبه في إصابتهم بأي مرض أو وباء زيارة أقرب مرفق صحي للحصول على الرعاية اللازمة.

موعدإجازة عيد الأضحى المبارك 1445

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجارى حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.