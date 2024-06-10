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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أول تعليق من وزير الرياضة على واقعة مدرس الجيولوجيا.. فيديو

واقعة فيديو مدرس
واقعة فيديو مدرس الجيولوجيا
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علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على واقعة فيديو مدرس الجيولوجيا الذي استأجر إحدى الصالات الرياضية لإقامة درس خصوصي لبعض الطلاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مجمع الصالات الرياضية يجرى إنشاؤه للاستخدام في أغراض متعددة، وهناك مجلس أمناء خاص يدير هذه الصالات الرياضية.

وتابع وزير الرياضة: المسئول التنفيذي بصالة حسن مصطفى لم يلتزم بالتعليمات بشأن تأجير الصالة، واتخذنا قرارات صارمة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن الدروس الخصوصية ليس لها أن تتواجد داخل المنشآت الرياضية على الإطلاق، وهناك لوائح تطبق على المخالفين.
 

وزير الشباب والرياضة واقعة فيديو مدرس الجيولوجيا مجمع الصالات الرياضية