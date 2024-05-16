قمة البحرين: وزير الخارجية البحرينى يبحث مع جوتيريش سبل التعاون والحرب على غزة

بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحرينى، أمس الأربعاء، مع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الحرب على قطاع غزة وتداعياتها الخطيرة على السكان المدنيين والأمن والاستقرار الإقليمي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن جوتيريش أشاد بجهود مملكة البحرين في استضافة القمة العربية التى من المقرر انطلاق فعالياتها غدا الخميس بالعاصمة البحرانية المنامة، خاصة في هذا التوقيت والظروف الصعبة التي يشهد فيها قطاع غزة مأساة إنسانية مروعة، معربًا عن تمنياته لمملكة البحرين بالتوفيق والنجاح في إدارة أعمال القمة والتوصل إلى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التعاون العربي.

من ناحية اخرى بحث وزير الخارجية البحرينى، اليوم، مع السفير لو جيان مبعوث رئيس جمهورية الصين الشعبية، السفير في إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية،مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزه والارتقاء به إلى مستويات أشمل بما يخدم المصالح المتبادلة.

وخلال اللقاء أكد الزياني حرص مملكة البحرين واهتمامها بتطوير التعاون المشترك مع جمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات، مشيدًا بمواقف الصين الداعمة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومساندتها للقضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

من جانبه أعرب السفير لو جيان عن سعادته بزيارة مملكة البحرين للمشاركة، ممثلًا لبلاده، في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الثالثة والثلاثين، مشيدًا بتطور التعاون الثنائي بين البلدين على كافة المستويات، متمنيًا النجاح والتوفيق لأعمال القمة العربية المنعقدة في مملكة البحرين.