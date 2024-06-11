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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات في قطاع غزة.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما تسبب في استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح.
ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث تواصلت الهجمات البرية والجوية على المناطق المدنية، ما أسفر عن خسائر فادحة بين السكان، حيث بلغ عدد القتلى منذ بداية العدوان 37124 مواطنًا، فيما بلغ عدد الجرحى 84712 آخرين.

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