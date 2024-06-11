الاستعلام عن حالة 3 مصابين جراء حادث مروري بالصف

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي باتجاه الصف، تمهيدًا للاستماع لإفادتهم عن ملابسات الحادث، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الصحراوي باتجاه الصف، أسفر عن وقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ومرورية الي محل البلاغ وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة ملاكي، وإصابة 3 أشخاص كانوا يستقلونها.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ورفع حطام السيارة لتيسير حركة سير الطريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.