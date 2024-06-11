دفن جثة شخص والاستعلام عن حالة 2 مصابين في انقلاب موتوسيكل بأوسيم

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب دراجة نارية" موتوسيكل" في أوسيم، وصرحت بدفن جثة الشخص المتوفى بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

أفادت التحريات أن السبب وراء انقلاب الدراجة النارية التي كانت يستقلها ثلاثة، هو اختلال توازن سائق الدراجة فادي ذلك إلى انقلابها، الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة الاثنين الآخرين.

تلقى مأمور مركز شرطة أوسيم، من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث مروري وسقوط مصابين بطريق أوسيم.

انتقلت قوة من مباحث المركز على الفور إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، انقلاب دراجة نارية يستقلها 3 أشخاص، أسفر عن مصرع شخص وإصابة الاثنين الآخرين.

تم نقل جثمان المتوفي وايداعها ثلاجة الموتى بالمستشفى، وتقديم الرعاية الصحية للمصابين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.