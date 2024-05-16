قوات الاحتلال تقتحم عددًا من مكاتب الصرافة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددًا من مكاتب الصرافة في الضفة الغربية، فاقتحم مكتب صرافة "الخليج" في شارع قصر هشام في أريحا، كما اقتحم مكتب صرافة "فخرالدين" في مدينة طولكرم.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال اعتقل مديرة صرافة "الخليج" وهي آلاء عبيات من منزلها في قرية المنشية قضاء بيت لحم.

كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اقتحامات على عدد كبير من المدن والقرى الفلسطينية، بالإضافة إلى مداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين، فاقتحم الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وانتشرت الآليات الإسرائيلية في شوارع المدينة.

اقتحم الاحتلال بلدت عرابة وكفر الراعي وقرية فحمة جنوب جنين، وقام جنود الاحتلال، بتفتيش عدة منازل داخل القرى، تزامنًا مع استيلاء الاحتلال على منزلًا في قرية جلبون بجنين.

وفي مدينة أريحا، داهم الاحتلال شارع قصر هشام وانتشر الجنود داخل الشوارع بعد اقتحام المدينة، واقتحم الاحتلال مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية وتمركز الجنود الإسرائيليين في شارع القدس الخليل، وداهم الاحتلال مكتب للصرافة داخل المدينة.