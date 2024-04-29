ضربة قوية لجهود مكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل.. الولايات المتحدة تعتزم سحب 1000 جندى من النيجر

تعتزم الولايات المتحدة سحب ١٠٠٠ جندى من النيجر فى ضربة قوية لجهود مكافحة الإرهاب الأمريكية فى منطقة الساحل، وهى منطقة شبه قاحلة شاسعة فى غرب وشمال وسط أفريقيا حيث تهيمن الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمى القاعدة وداعش.

لقد ابتعد المجلس العسكرى فى النيجر، الذى سيطر على البلاد فى يوليو ٢٠٢٣ بعد الاضطرابات السياسية التى أطاحت بالرئيس محمد بازوم، عن الغرب واتجه نحو روسيا.

كما جرت مؤخرًا مناقشات حول صفقة محتملة مع إيران لتزويد طهران بإمكانية الوصول إلى احتياطيات النيجر الهائلة من اليورانيوم. وحتى وقت قريب، كان المسئولون الأمريكيون يسعون إلى الحفاظ على علاقة عمل محدودة فيما يتصل بالقضايا الأمنية مع الحكومة فى النيجر. وتعد النيجر مركزا حيويا للعمليات العسكرية الأمريكية فى المنطقة التى تعانى من وجود حركات إرهابية متزايدة فى السنوات الأخيرة. وتستضيف النيجر قاعدتين أمريكيتين، من بينهما القاعدة الجوية ٢٠١، التى كانت أكبر مشروع بناء للقوات الجوية الأمريكية على الإطلاق، بتكلفة ١١٠ ملايين دولار.

وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية المكثفة، تبدو الولايات المتحدة الآن على وشك خسارة القدرة على الوصول إلى موطئ قدمها المكلف فى المنطقة، حيث تبدو العلاقة مع نيامى غير قابلة للإصلاح.

خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع مؤخرًا فى نيامي، عاصمة النيجر، ملوحين بالأعلام الروسية ومطالبين بالانسحاب الفورى للقوات الأمريكية. بدا الاحتجاج مشابهًا لما حدث فى بلدان الساحل الأخرى، بما فى ذلك مالي، حيث انتشر النفوذ الروسى وأتاح المزيد من الفرص للفيلق الأفريقي، وهو مرتزقة مجموعة فاجنر المعاد تسميتها والمنتشرون فى بلدان مختلفة فى جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ووصل المدربون الروس إلى النيجر فى منتصف أبريل للمساعدة فى تدريب القوات العسكرية التابعة للمجلس العسكرى وتعزيز ترتيبات التعاون الأمنى بين موسكو ونيامي.

ولا شك أن وجود المجلس العسكرى على رأس السلطة فى النيجر، إلى جانب وجود المدربين الروس، يجعل من الصعب للغاية على الولايات المتحدة أن تحافظ على شراكتها الأمنية مع النيجر.

تزايدت قوة كل من جماعة نصر الإسلام والمسلمين (JNIM) التابعة لتنظيم القاعدة وولاية الساحل الإسلامية (ISSP)، الفرع المحلى لتنظيم (داعش)، فى القوة والانتشار خلال العام الماضي، ويسيطران الآن على مساحات كبيرة. من الأراضى الممتدة فى جميع أنحاء المنطقة.

وقد قام تنظيم داعش الإرهابى بتجنيد كادر كبير من المقاتلين الجدد ووضع نصب عينيه تحويل التركيز إلى الحكم فى بعض المناطق التى يحتفظ فيها بالسيطرة العملياتية.

وإذا استمر هذا الاتجاه، أو تفاقم، فإنه سيزيد من ترسيخ الجماعة، مما يجعل اقتلاع الإرهابيين من جذورهم شبه مستحيل. وإذا ثبت أن حكم داعش أكثر جاذبية مما يستطيع قادة المجلس العسكرى فى المنطقة تقديمه ــ وهو اقتراح معقول ــ فإنه سيشكل تحديًا كبيرًا بلا حل سهل.

هناك قلق متزايد من أنه مع مرور الوقت ومع توفر الموارد الكافية، يمكن لفرع تنظيم داعش فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن يتطلع إلى إقامة خلافة صغيرة، وجذب مقاتلين من أماكن أخرى فى أفريقيا، وربما حتى من مناطق أبعد.

وقد انخرط تنظيم داعش فى معارك متكررة ومتقطعة مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهى ديناميكية يمكن أن تؤدى إلى عملية مزايدات، حيث تحاول كل مجموعة شن هجمات مذهلة للحصول على اليد العليا.

وبعد أن نجحت هجمات تنظيم داعش فى ولاية غرب أفريقيا فى طرد مقاتلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من البلدات والقرى فى مالي، سعت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إلى توسيع نفوذها داخل ساحل غرب أفريقيا، وكثفت هجماتها فى كوت ديفوار، وبنين، وتوجو، وغانا.

وفى سبتمبر الماضي، وقعت المجالس العسكرية فى مالى وبوركينا فاسو والنيجر على معاهدة دفاع جديدة تُعرف باسم تحالف دول الساحل، لضمان المساعدة المتبادلة بين الحكومات الثلاث فى حالة "التمرد" أو "العدوان الأجنبي".

وتحاول الولايات المتحدة التوفيق بين انسحابها وانسحاب الفرنسيين، وتصويره فى ضوء مختلف، من دون أعباء تاريخ فرنسا الاستعمارى فى منطقة الساحل.

ومع ذلك، ففى غياب الوجود الأمريكي، فإن الوجود المتبقى للاتحاد الأوروبى سوف يختفى أيضًا. يعكس الوضع فى النيجر اتجاهًا أوسع فى جميع أنحاء المنطقة، وقد جرت مؤخرًا مناقشات مع تشاد حول اتفاقية وضع القوات الأمريكية (SOFA)، والتى هدد المسئولون التشاديون بإلغائها.

ومع انسحاب القوات الأمريكية، هناك تساؤلات جدية حول ما قد يحدث للمنشأة التى تبلغ تكلفتها ١١٠ ملايين دولار فى النيجر. ومن دون قاعدة طائرات بدون طيار فى النيجر، كانت الولايات المتحدة تتطلع إلى بلدان فى غرب أفريقيا، بما فى ذلك غانا، لمعرفة ما إذا كانت هناك فرصة للانتقال.

ومع وجود روسى أكثر قوة فى منطقة الساحل، يتوقع معظمهم أن تكون الجماعات الإرهابية مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وداعش فى ولاية الساحل هى المستفيد الرئيسي، مما يؤدى إلى تأجيج التوترات وخلق المظالم التى تدفع السكان المحليين إلى الانضمام إلى صفوف المنظمات المتطرفة العنيفة.