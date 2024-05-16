طائرات الاحتلال تستهدف منزلًا لعائلة "عسلية" في جباليا شمال قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منزلًا لعائلة "عسلية" بشارع غزة القديم في جباليا البلد شمال قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوجود عدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية داخل برج 6 في أبراج عين جالوت بالنصيرات وسط قطاع غزة، كما نفذ طيران الاحتلال قصفًا على شقة سكنية لعائلة "الديري" في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

قال الدفاع المدني في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت أكثر من 200 منزل في حي الزيتون خلال العدوان الأخير الذي استمر 6 أيام.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي، قرية حوسان غرب بيت لحم، وتمركزت قواته في منطقة المطنية، من الناحية الشرقية، كما أطلق الاحتلال القنابل المسيلة للدموع باتجاه المواطنين الفلسطينيين داخل القرية.