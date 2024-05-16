الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يفوز على برايتون ويقترب من التأهل الأوروبي

حقق فريق تشيلسي، مساء الأربعاء، انتصارًا ثمينًا على مضيفه برايتون أند هوف ألبيون بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأت أحداث اللقاء بإثارة، وسط استحواذ لاعبي البلوز على مجريات اللعب، واستمرت سيطرة الفريق اللندني على الكرة، حتى نجح بالمر في افتتاح التسجيل.

ووقع بالمر على أول أهداف المباراة في الدقيقة 34 من كرة رأسية، استقبلها داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من زميله مارك كوكوريلا، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي على برايتون بهدف للا شئ.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو برايتون تعديل النتيجة، إلى أن جاء البديل الفرنسي كريستوفر نكونكو وأحرز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 64.

وشهدت الدقيقة 88، حالة طرد حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه ريس جيمس، لاعب تشيلسي، ليتلقى البلوز الهدف الأول بعد تعرضه للنقص العددي وتحديدًا في الدقيقة 90+7، عن طريق داني ويلبيك مهاجم برايتون.

تشيلسي يقترب من التأهل الأوروبي

وبهذا الفوز، اقترب بشكل شبه رسمي من التأهل لإحدى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

وبتلك النتيجة، احتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، بينما تجمد رصيد برايتون عند 48 نقطة في المرتبة العاشرة.