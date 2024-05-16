المغرب والعراق يبحثان العلاقات الثنائية وسبل النهوض بها فى شتى المجالات

بحث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، بالعاصمة البحرينية المنامة، مع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، على هامش القمة العربية التي تحتضنها مملكة البحرين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل النهوض بها في شتى المجالات.

وخلال المباحثات عبر الجانبان عن تطلعهما لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات قائدي البلدين الملك محمد السادس والرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد.

وكان رئيس الحكومة المغربية قد وصل اليوم الى المنامة لتمثيل العاهل المغربي الملك محمد السادس في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.