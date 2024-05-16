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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

المغرب والعراق يبحثان العلاقات الثنائية وسبل النهوض بها فى شتى المجالات

رئيس الحكومة المغربية
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش
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بحث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، بالعاصمة البحرينية المنامة، مع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، على هامش القمة العربية التي تحتضنها مملكة البحرين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل النهوض بها في شتى المجالات.

وخلال المباحثات عبر الجانبان عن تطلعهما لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات قائدي البلدين الملك محمد السادس والرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد.

وكان رئيس الحكومة المغربية قد وصل اليوم الى المنامة لتمثيل العاهل المغربي الملك محمد السادس في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش لرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد