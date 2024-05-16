قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واسعة في عدة بلدات فلسطينية

في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة أريحا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت شارع قصر هشام وانتشرت بين المحال التجارية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عرابة وكفر راعي وسيلة الظهر وفحمة بمحافظة جنين، وشنت حملة تفتيش واسعة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، من مدخلها الشرقي، وانتشر في عدة أحياء، وداهم عدة منازل.

علاوة على ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غرب بيت لحم وداهمت القرية وتمركزت في منطقة "المطينة" عند مدخلها.

الشرقي، ووسطها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.