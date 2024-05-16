نهائي دوري أبطال أفريقيا.. بعثة الأهلي تصل مطار قرطاج استعدادًا لمواجهة الترجي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إلى مطار قرطاج في تونس منذ قليل على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي غادرت مطار القاهرة مساء الأربعاء وسط حالة من التركيز استعدادا لنهائي الاميره الأفريقية.

وكان في استقبال بعثة الأهلي خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، وسمير عدلي المدير الإداري المتواجدان في تونس للترتيب لاستقبال بعثة الفريق والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب.

ويلتقي الأهلي مع الترجي الرياضي التونسي في العاشرة مساء يوم السبت المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.