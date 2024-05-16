رئيس مياه المنيا يتفقد أعمال إصلاح خط محطة الصعايدة بمغاغة

تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، اليوم الاربعاء، أعمال اصلاح خط طرد محطة مياه الصعايدة المرشحة بمغاغة قطر "٨٠٠ مم" والذي يغذي مركزي مغاغة والعدوة.

وأكد رئيس مياه المنيا أنه قد تم تلقي بلاغ من فرع مغاغة وغرفة عمليات الشركة بوجود كسر مفاجئ بخط طرد محطة مياه الصعايدة المرشحة بمغاغة نتيجه أعمال بناء بالمنطقة، وتم التنسيق مع الوحدة المحلية والجهات التنفيذية (الكهرباء والغاز ) بمركز مغاغة للبدء في أعمال الإصلاح.

وأوضح رئيس مياه المنيا أن الأعمال تمت بالتنسيق مع عمليات المحافظة وبمتابعة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتحت إشراف قطاع التشغيل والصيانة بالشركة و فرع مغاغة، كما تم الدفع بعدد من سيارات الكسح وسيارات نقل مياه نظيفة لتوزيعها علي المواطنين والمستشفيات لسد الاحتياج من الماء خلال فتره الاصلاح.

جدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء من الاعمال وفتح المياه للمواطنين.