هولندا تختار الأقصر لفعاليات احتفالات عيد ملكها

دأبت السفارة الهولندية بالقاهرة، على مدار السنوات الأخيرة على اختيار محافظة الأقصر عاصمة السياحة العالمية، لاستضافة جزء من فعاليات يوم الملك NgsDay الذي يقام على مدار شهري أبريل ومايو من كل عام، احتفالًا بعيد ميلاد الملك ويليم اليكساندر، ويسمى هذا العيد الوطني بعيد الملك، ويكون معظم الناس في إجازة من العمل في دولة هولندا.

وكانت فعاليات KingsDay هذا العام، متميزة بمحافظة الأقصر، حيث تضمنت فعاليات ترويج للسياحة، وزيارات لمنشآت تعليمية وصحية لبناء شراكات جديدة في صعيد مصر، وبحث عددا من فرص التعاون المشترك بين هولندا ومصر، احتفالًا باليوم الوطني الهولندي، وتكريما لعيد ميلاد الملك.

الوزير المفوض لسفارة أمستردام بالقاهرة: نحتفل بالروابط ورؤية الأمل والإلهام من الشباب

وفي هذا الإطار، قالت إيفا فيتمان، الوزير المفوض لسفارة هولندا بالقاهرة، ونائب السفير الهولندي، لـ"البوابة"، أن احتفالات ngsDay مستمرة في مصر، حيث قمنا بعمل احتفال خاص في الأقصر، استضفنا خلاله تجمعًا رائعًا للتواصل مع الجالية الهولندية هناك وبناء شراكات جديدة في صعيد مصر، لكن الاحتفال لم يقتصر على ذلك فقط حيث قمت وفريق السفارة بزيارة مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال الرائع، برفقة الدكتور محمود الزمبيلي والدكتور عبد الرحمن عصام، وعلمنا أن هذا المستشفى عالج أكثر من ١٦ مليون شخص، ويجري أبحاثًا رائدة، ويعطي الأولوية للاستدامة، ويقدم رعاية مجانية للمحتاجين، لقد شعرنا بالتواضع أمام قصص الصمود والأمل التي شاركها المرضى الصغار الذين التقينا بهم.

وأضافت فيتمان، أن الفعاليات استمرت في جامعة طيبة التكنولوجية، حيث استكشفنا المستقبل مع الدكتور عادل زين الدين والدكتور خالد خليفة، بدءًا من رؤية الجيل القادم وهو يصقل مهاراته في الأعمال الخشبية والسياحة ووصولًا إلى المشاريع الطلابية المثيرة للإعجاب التي تعرض براعة استثنائية، وقد ألهمتنا هذه المؤسسات الرائدة كثيرًا، وكان يوم الملك هذا في الأقصر مزيجًا جميلًا من الاحتفال بالروابط ورؤية الأمل والإلهام من الشباب.

وتفصيلًا لتلك الفعاليات، فقد قامت إيفا فيتمان، الوزير المفوض لسفارة هولندا بالقاهرة، بزيارة سريعة بمحافظة الأقصر، قامت خلالها بزيارة عدد من المنشآت بالمحافظة، كان أولها قيام نائب السفير الهولندي، ترافقها كارن خليفة، القائم بأعمال السفارة الهولندية بالأقصر؛ بزيارة رسمية مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، مساهمة منها في دعم الأطفال مرضى السرطان وكذلك تقديم الدعم الكامل، والترويج لها باعتبارها صرحا طبيا عملاقا يساهم في تخفيف الآلام عن الأطفال والكبار مرضي الأورام.

ورافق فريق العلاقات العامة وقيادات مستشفى شفاء الأورمان، نائب السفير الهولندى والقائم بأعمال السفارة الهولندية بالقاهرة، وكذلك القائم بأعمال السفارة الهولندية بالأقصر، فى جولة على أقسام المستشفى المختلفة، ومشاهدة التجهيزات والأجهزة القياسية العالمية بها، وقامت بالتواجد وسط الأطفال المرضى وحرصت على تشجيعهم والتقاط الصور التذكارية و«السيلفي» وتبادل الكلمات والضحكات معهم.

وخلال الزيارة، أثنت نائب السفير الهولندي، على الخدمات التي يقدمها المستشفى حيث وصفته أنه مستشفي عالمي يضاهي كبرى المستشفيات ولا تقل عن مستشفيات أوروبا، وكذلك التعرف على أهم احتياجات المستشفى خلال الفترة المقبلة لتقديم الدعم المستحق في إطار المشاركة المجتمعية، كما أعربت عن سعادتها بالمشاركة في مثل هذا العمل الإنساني، متمنية أن يساهم كل شخص محب لعمل الخير في دعم المستشفى للمساهمة في تخفيف آلام المرضى المصابين بمرض السرطان بشكل مجاني.

وأشادت مؤسسة شفاء الأورمان، بزيارة نائب السفير الهولندي والقائم بأعمال السفارة الهولندية في القاهرة، مقدمة الشكر والتقدير لها لحرصها على دعم المستشفى من خلال التواجد مع المرضى بأقسام المستشفى المختلفة، والتقاط الصور التذكارية لتشجيعهم والترويج للمستشفى عالميا، باعتبارها من أهم الصروح الطبية في علاج الأورام السرطانية بالصعيد.

واستكملت الوزير المفوض لسفارة هولندا بالقاهرة، فعاليات يوم الملك، حيث قامت بزيارة جامعة طيبة التكنولوجية واستقبلها الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد خليفة، المدرس ببرنامج الصناعات الخشبية، وأهدى الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، لوحة فنية تشكيلية من تنفيذ طلاب الصناعات الخشبية، للوزير المفوض لسفارة هولندا.

وخلال اللقاء، جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية والمؤسسات التعليمية والبحثية الهولندية في مختلف المجالات، خاصة في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، كما ناقش الجانبان إمكانية تبادل الطلاب والأساتذة بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي الهولندية، بالإضافة إلى إقامة مشاريع بحثية مشتركة، كما اتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق لوضع خطة عمل محددة لتعزيز التعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية والمؤسسات التعليمية والبحثية الهولندية.

وأكد الدكتور عادل زين الدين، على حرص جامعة طيبة التكنولوجية على تعزيز علاقاتها الدولية مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية الرائدة في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن التعاون مع هولندا في مجال التعليم والبحث العلمي يمثل فرصة هائلة لتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير القدرات البحثية للجامعة.

وأعربت ايفا فيتمان عن تقديرها لجهود جامعة طيبة التكنولوجية في مجال التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا على رغبة الجانب الهولندي في تعزيز التعاون مع الجامعة في مختلف المجالات، مؤكدة أن هولندا تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مصر في مجال التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة للتعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين.

وعلى هامش الزيارة، تفقدت الوزير المفوض لسفارة هولندا، معرض منتجات طلاب الصناعات الخشبية، كما شهدت عرضا تقديميا لطلاب برنامج تكنولوجيا السياحة والسفر، حول إنشاء نموذج تدريبي لشركة سياحة وسفر، وأثنت على مستوى طلاب الجامعة الدراسي المتقدم، مؤكدة أن صناعة السياحة تعد من أهم الصناعات الاقتصادية في مصر، لذا يجب الاهتمام بها ووضعها على رأس أولويات الجامعة، مشيدة بالبرامج الدراسية للجامعة ومواكبتها لسوق العمل، لاسيما الجانب المتعلق بالسياحة والفندقة والتي تعد هولندا جزءا منها عبر زيارات السائحين الهولنديين لمصر.

من جانبها، قالت كارن خليفة، القائم بأعمال السفارة الهولندية بالأقصر، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاحتفال بيوم الملك في محافظة الأقصر، والذي تحتفل به هولندا في ٢٧ أبريل من كل عام بعيد ميلاد وذكرى تنصيب الملك ويليم اليكساندر، الذي جلس على العرش بعد تنازل والدته الملكة بياتريكس عام ٢٠١٣، حيث اختارت سفارة هولندا مدينة الأقصر الغنية بآثار ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات الفراعنة، مكانا للاحتفال بعيد ميلاد الملك (اليوم الوطني الهولندي) ويقوم السفير الهولندي بلقاء المواطنين الهولنديين المقيمين في مدينة الأقصر، وممثلين لقطاع المجتمع المدني، ويتفقد بعض المشروعات التي تشارك فيها السفارة الهولندية داخل محافظة الأقصر، خاصة أن هولندا تعمل بشكل وثيق مع مصر في ملفات مختلفة شملت مجالات إدارة المياه والري والزراعة وأعمال الدلتا منذ القرن العشرين والحادي والعشرين.

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