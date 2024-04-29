اليوم.. "تشريعية الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي للقانون المدني على عقود الإيجار

تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بـمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم الاثنين، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (٤) لسنة ۱۹۹٦، والمعدل بالقانون رقم (۱۳۷) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تطبيق القانون المدني علي عقود الإيجار.

فيما تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع اجتماعا مشتركا مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي المادة ٣٥ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲

بينما تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشوخ، اجتماعا لها لمناقشة "آخر المستجدات في العلاقات المصرية الأمريكية.