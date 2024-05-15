وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام امتحانات النقل للصف الأول الثانوي.. صور

أجرى يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير امتحانات الصف الأول الثانوي العام في يومها الأول، وذلك بفصول مدرسة محمد عبد الرحمن قرقورة الثانوية المشتركة بشرنوب بإدارة مركز دمنهور التعليمية، حيث أدى الطلاب اليوم امتحان مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية، والدخول على المنصة التكنولوجية بسهولة ويسر ودون أي مشاكل.

وأكد وكيل الوزارة، خلال بيان له اليوم الأربعاء، الالتزام بالتعليمات وتطبيق القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة بها، مع توفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وأيضا التزام جميع الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة وجميع الطلاب بعدم اصطحاب أي أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان.

ووجه وكيل الوزارة، الطلاب بالتأني والتركيز والمراجعة، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق.

من الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 /2024 بالصف الأول الثانوي يبلغ 46 ألفا و77 طالبا وطالبة، كما تمكن جميع الطلاب والمدارس المستهدفة ذات البنية التكنولوجية من الدخول على المنصة وأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر، كما لم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى تؤثر على انتظام سير الامتحانات.