جامعة أسيوط تتقدم 31 مستوى بتصنيف «CWUR»

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إنجاز جديد حققته الجامعة مؤخراً في مجال التصنيفات الدولية؛ حيث احتلت الجامعة المرتبة الخامسة محلياً، و1101 عالمياً في تصنيف

The Center for World University Ranking 2024 (CWUR)؛ وذلك ضمن (20,966) جامعة شاركت في التصنيف هذا العام، متقدمة 31 مستوى عن العام السابق.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن نجاح الجامعة في تحقيق هذه المكانة المتميزة في تصنيف CWUR العالمي؛ يعد جزءاً من نجاحات الجامعة في التصنيفات الدولية، والتي جاءت نتيجة تنفيذها لعدد من السياسات، والخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير منظومة البحث العلمي، وتحفيز الباحثين على النشر العلمي الدولي، هذا فضلاً عن الاهتمام بتطوير جودة البحوث العلمية، وزيادتها، وتطويعها لخدمة أهداف التنمية المستدامة، وهو ما أهّل الجامعة، ومكّنها؛ من إحراز مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي، بأن تصنيف CWUR العالمي، يعتمد على أربعة معايير رئيسة هي؛ (التعليم، وقابلية التوظيف، وأعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي)، مشيراً إلى أن جامعة أسيوط أثبتت نجاحها في كافة التصنيفات العالمية بمختلف معاييرها، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل، وبذل مزيد من الجهد؛ للوصول إلى مستوى أفضل بين الجامعات العالمية، لافتًا إلى أهمية التصنيفات الدولية؛ كمؤشر على موقع الجامعة بين مثيلاتها من الجامعات؛ سواء على المستوى المحلي، أو الدولي؛ وذلك بناء على المعايير التي وضعتها هذه التصنيفات.

ومن جهته أوضح الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ إن تصنيف CWUR تضمن إدراج جامعة أسيوط ضمن أفضل 5.3% جامعة على مستوى العالم؛حيث يقوم التصنيف بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين أكثر من 20 ألف جامعة على مستوى العالم، مثمناً كافة الجهود، والإجراءات التي تم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي، والأكاديمي للجامعة.

وكشف الدكتور عمر شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي؛ أن مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR) هو منظمة استشارية رائدة، تقدم المشورة في مجال؛ السياسات، والرؤى الاستراتيجية، والخدمات الاستشارية؛ للحكومات، والجامعات؛ لتحسين النتائج التعليمية، والبحثية، ويعتمد في تصنيف جامعات العالم على مجموعة من المؤشرات، وهي: "جودة التعليم (Quality of Education) بنسبة 25%، توظيف الخريجين (Alumni Employment) بنسبة 25%، تميز أعضاء هيئة التدريس (Quality of Faculty) بنسبة 10%، مخرجات وأداء البحث العلمي (Research Performance) بنسبة 40%.