سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم الإثنين 10 يونيو 2024

استقر سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، الموافق 10 يونيو 2024، أمام الجنيه في السوق الرسمية في مصر.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه عند البيع، فيما سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 47.46 جنيه للشراء و47.17 جنيه عند البيع.

سعر الدولار في البنوك الأجنبية

بينما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه عند البيع، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية مصر نحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه عند البيع،وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه عند البيع.

جاء سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني بنحو 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه عند البيع، وصل سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي مصر إلى 47.07 جنيه للشراء، و47.17 جنيه عند البيع، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الاستثمار العربي مصر نحو 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه عند البيع.