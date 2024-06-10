ads
الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم الإثنين 10 يونيو 2024

الدولار
الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، الموافق 10 يونيو 2024، أمام الجنيه في السوق الرسمية في مصر.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل  سعر الدولار  في البنك الأهلي نحو  47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه عند البيع، فيما سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 47.46 جنيه للشراء و47.17 جنيه عند البيع.

سعر الدولار في البنوك الأجنبية

بينما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه عند البيع، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية مصر نحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه عند البيع،وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه عند البيع.

جاء سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني بنحو 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه عند البيع، وصل سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي مصر إلى 47.07 جنيه للشراء، و47.17 جنيه عند البيع، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الاستثمار العربي مصر نحو 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه عند البيع.

سعر الدولار زياده سعر الدولار اليوم سعر الدولار السوق السودا سعر الدولار البنوك المصرية سعر العملة الخضرا اليوم