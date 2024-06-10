صيام العشر من ذي الحجة.. كيف تقي نفسك من التعب والإجهاد الحراري؟

مع بداية صيام أوائل شهر ذي الحجة وشدة الحرارة قد يصاب بعض الأشخاص بالإجهاد والدوخة والتعب وعدم القدرة على مزاولة أي نشاط.

وينصح الدكتور محمد عز العرب استشاري الحهاز الهضمي والكبد للوقاية من الإجهاد والدوخة والخمول نتيجة الصيام في الموجه الحارة بإتباع بعض النصائح الهامة والمفيدة ، ومن أهمها تحديد ساعة معينة للنوم والاستيقاظ، فهذا الأمر يساعد علي تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، ما يجعل الشخص قادرا على ممارسة حياته اليومية بصورة طبيعية.

أيضا يجب الاسترخاء قبل النوم من خلال اتباع نظام يومي يساعد على النوم، ومن أفضل هذه الأشياء الاستحمام بماء دافئ، وعدم استخدام الهاتف المحمول، والابتعاد عن مشاهدة التلفاز، والنوم في غرفة مظلمة، فهذه الأشياء تساهم بشكل كبير علي الاسترخاء وتقليل مستويات التوتر والقلق ويساعدك على النوم العميق .

وأضاف عز العرب ، أن هناك أسباب أخري تؤدي للشعور بالتعب والدوخة خلال ساعات الصيام، خاصة في أوقات الحرارة الشديدة، عدم التغذية الجيدة، وعدم أخذ قسط كافي من النوم .

بالإضافة الي الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة قبل النوم حتى لا تسبب الشعور بالخمول والكسل عند الاستيقاظ ، وعليك تناول وجبة سحور صحية وخفيفة مثل الزبادي والجبن والفواكه الغنية بالألياف كالبطيخ والكانتلوب، مع ضرورة تجنب المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة والشاي قبل النوم،واستبدالها بالمشروبات الصحية مثل اليانسون والكراوية وشاى البابونج.