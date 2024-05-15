شارك عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، في أعمال تقييم مسابقة إنتاج الوسائل التعليمية المبتكرة، وذلك بمسرح مدرسة تحيا مصر الابتدائية بسيدي عبد الرحمن التابعة لإدارة العلمين التعليمية، بحضور سحر الحناوي مدير إدارة العلمين التعليمية، ومسعد بدوي وكيل الإدارة، وهند عفيفي مسئول تكافؤ الفرص، وعلي حلاوة مسئول التواصل والدعم بالمديرية.

وتابع وكيل الوزارة، فعاليات تقييم المسابقة والتي شارك فيها المدارس الابتدائية وروضات الأطفال بإدارة العلمين، حيث تفقد وكيل التعليم معرض النماذج والمجسمات والوسائل التعليمية الإيضاحية التي أعدتها المدارس المشاركة، كذلك الوسائل الإبداعية المبسطة ذات الأفكار التربوية الجديدة والتي جسدت القيم والمفاهيم والمهارات الحياتية المواكبة لمنظومة التعليم الجديده في ظل رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلي تبصير وإرشاد البراعم بالتمسك بالقيم السامية وتعلم السلوكيات الصحيحة و التى جاءت تحت شعار "أدعم منظومة التعليم الجديدة بوسيلة تعليمية".

وكيل تعليم مطروح: المسابقة تستهدف مدى تأثير الوسيلة التعليمية على استيعاب الطلاب

وأكد وكيل الوزارة أن المسابقة تستهدف مدى تأثير الوسيلة التعليمية على استيعاب الطلاب وسرعة فهم المنهج الدراسي، مشيرا إلى أنها ألقت الضوء على المشروعات القومية العملاقة من خلال مجسمات ضوئية مدعمة بصوت توضيحي يوضح أهمية تلك المشروعات الجارية بمحافظة مطروح، كذلك مجسم هيكلي مبسط للمحطة النووية بالضبعة وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة لمصر.

وقدم شحاتة الشكر لمدير إدارة العلمين وكافة المدارس المشاركة في المسابقة التعليمية والتي أوضحت أهمية الوسائل التعليمية في تنمية المفاهيم الرياضية واللغوية والصحية والعلمية لطفل الروضة، كذلك صقل المهارات الحياتية لدى طلاب المرحلة الابتدائية في سبيل تنشئة جيل قادر علي مواكبة التغيرات المتلاحقة على مستوى العالم.

وكيل “تعليم مطروح” يكرم الفائزين في مسابقة ادعم منظومة التعليم الجديدة بوسيلة

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