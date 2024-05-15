ads
الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. نهائي كأس إيطاليا وبيراميدز يستضيف سيراميكا

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية وعلى رأسها مباراة توتنهام ومانشستر سيتى في الدوري الإنجليزي.

*نهائى كأس إيطاليا:

10:00 أتلانتا × يوفنتوس

*مؤجلات الدورى الإنجليزى الممتاز:

09:45 برايتون × تشيلسي
10:00 مانشستر يونايتد × نيوكاسل يونايتد

*الدورى الإسبانى: 

08:30 إشبيلية × قاديش
08:30 رايو فاليكانو × غرناطة
11:00 سيلتا فيغو × أتلتيك بيلباو
11:00 خيتافي × أتلتيكو مدريد

*الدورى الفرنسى:

10:00 نيس × باريس سان جيرمان
10:00 ستاد ريمس × مارسيليا

*الدورى المصرى الممتاز:

04:00 الداخلية × الجونة
07:00 فاركو × بلدية المحلة
07:00 بيراميدز × سيراميكا كليوباترا
 

تشاهدون اليوم نهائي كأس إيطاليا أتلانتا يوفنتوس تشيلسي