تشاهدون اليوم.. نهائي كأس إيطاليا وبيراميدز يستضيف سيراميكا

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية وعلى رأسها مباراة توتنهام ومانشستر سيتى في الدوري الإنجليزي.
*نهائى كأس إيطاليا:
10:00 أتلانتا × يوفنتوس
*مؤجلات الدورى الإنجليزى الممتاز:
09:45 برايتون × تشيلسي
10:00 مانشستر يونايتد × نيوكاسل يونايتد
*الدورى الإسبانى:
08:30 إشبيلية × قاديش
08:30 رايو فاليكانو × غرناطة
11:00 سيلتا فيغو × أتلتيك بيلباو
11:00 خيتافي × أتلتيكو مدريد
*الدورى الفرنسى:
10:00 نيس × باريس سان جيرمان
10:00 ستاد ريمس × مارسيليا
*الدورى المصرى الممتاز:
04:00 الداخلية × الجونة
07:00 فاركو × بلدية المحلة
07:00 بيراميدز × سيراميكا كليوباترا