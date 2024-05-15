الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ898 ألف مريض بمستشفيات الحميات بجميع المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ898 ألفا و562 مريضا بالعيادات الخارجية وأقسام الحميات، و236 ألفا و915 مريضا بالاستقبال والطوارئ بمستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم خروج 22 ألفا و651 مريضا بعد تلقيهم العلاج بمستشفيات الحميات وأقسام الحميات على مستوى الجمهورية، من ضمنهم 4 آلاف و90 مريضا تلقوا علاجهم بأقسام الرعايات المتوسطة والمركزة بمستشفيات الحميات.

وأضاف عبدالغفار أنه تم مناظرة 2519 حالة عن طريق التشخيص عن بعد في 12 مستشفى حميات وهم مستشفيات حميات أسيوط والإسماعيلية ودمنهور ومنوف والإسكندرية والمحلة والمنصورة ودسوق وشبين الكوم وكفر الشيخ والغردقة وبنها.

وقال عبدالغفار إنه تم تشغيل عناية مركزة بمستشفى حميات طوخ للكبار بسعة 12 سريرا، كما تم تشغيل اثنين من رعايات الأطفال الأولى بسعة 10 أسرة بمستشفى القناطر الخيرية، والثانية بسعة 10 أسرة أيضاً بمستشفى حميات أسيوط، منوهاً أنه يجري تجهيز وتشغيل 3 رعايات للأطفال بسعة 15 سريرا بمستشفى حميات طوخ، وبسعة 6 أسرة بمستشفى حميات الزقازيق وبسعة 19 سريرا بمستشفى حميات بنها .

ومن جانبه أشار الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى أنه خلال الفترة نفسها تم المرور على مستشفيات حميات طنطا وحميات زفتى وحميات كفر الزيات بمحافظة الغربية ومستشفى حميات شبين الكوم بمحافظة المنوفية لتلافي السلبيات وتطوير أداء الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى.

وذكر نادي أنه تم عقد ورشة عمل لـ65 فردًا من الأطقم الطبية بمستشفيات وأقسام الحميات، وذلك للتدريب حول الأمصال العلاجية بمركز التدريب بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، كما تم عقد تدريب بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي لتدريب عدد من أطباء مستشفى حميات العباسية على كيفية التعامل مع مرضى السعار نهاية شهر مارس الماضي.