تداول صور أسئلة امتحان مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي في شبرا الخيمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صورًا لأسئلة امتحان مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي آخر العام 2024، في شرق وغرب شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، حيث علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسئلة مطابقة تماما للامتحان الذي يؤديه الطلاب.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها اليوم، أنه يجري الآن التحقق من الصور المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بعد التأكد من تطابق الأسئلة الأصلية للامتحان مع المتداولة على صفحات الغش.

وأكدت المديرية، أنه في حالة إثبات صحة تداول امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوى، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المتسببين والمشاركين في تداول أسئلة الامتحان.