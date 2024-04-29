طلب إحاطة بشأن دور وزارة الصناعة فى جذب الاستثمارات الأفريقية داخل مصر

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للمهندس أحمد سمير ، وزير الصناعة والتجارة بشأن دور وزارة الصناعة فى جذب الإستثمارات للدول الأفريقية للعمل داخل مصر من خلال ضخ استثمارات كبيرة.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن جذب الإستثمارات للدول الأفريقية والعمل داخل مصر يعتبر بمثابة نوع من الشراكة الصناعية ، بحيث نستفيد بوجودهم لضخ الاستثمارات داخل مصر ، مؤكدة أننا لدينا الأيدى العاملة الكبيرة ، وفى نفس الوقت لدينا المنتجعات السياحية والقدرة والبنية التحتية.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة الإستفادة من جذب الإستثمارات سواء من أفريقيا إلى مصر ، أو من مصر إلى أفريقيا ، متساءلة عن دور وزارة الصناعة بشأن ذلك بعد توفير البنية التحتية التى تم تشييدها ، وفتح المجالات ما بين المصريين والأفارقة داخل مصر وخارجها.

واختتمت بيانها قائلة : لا يجب أن نغفل جهود جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة فى ضخ إستثمارات كبيرة فى مصر وأفريقيا ، مشيرة إلى أننا لا نبيع أراضى فى مصر ولكننا نضخ استثمارات جديدة ونقوم بتوفير فرص عمل لفتح باب رزق وتوفير مواد خام ومصانع ، كما أننا لدينا نافذة للتصدير لكل أنحاء العالم.