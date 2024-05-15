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الأربعاء 15 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

روسيا تنفي سحبها جميع قوات حرس الحدود من أرمينيا

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، صحة التقارير بشأن إبلاغ موسكو ليريفان بأنها تخطط لسحب قوات حرس الحدود الروسي بالكامل من أرمينيا.

وقالت زاخاروفا - في إحاطة أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية - إن "هناك الكثير من التكهنات التي تدور بشأن نتائج اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الأسبوع الماضي، ولذا نؤكد أن التقارير التي أفادت بأن الجانب الروسي اقترح سحب قوات حرس الحدود بالكامل من الأراضي الأرمنية، غير صحيحة".

واستطردت: إن المحادثات بين بوتين وباشينيان، والتي أجريت بناء على طلب يريفان، ركزت على انسحاب حرس الحدود الروسي من عدد من المناطق الأرمينية المتاخمة لأذربيجان فحسب، وذلك للوفاء بالالتزامات المتفق عليها سابقا، وليس سحب القوات بالكامل من جميع المناطق.

روسيا قوات حرس الحدود أرمينيا