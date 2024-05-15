اللجنة العليا لاختيار مديرى العموم بجامعة المنوفية تختتم أعمالها اليوم

اختتمت اليوم اللجنة العليا لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف مديرى عموم أعمالها برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وعضوية نواب رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم محمد سليم عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة مدينة السادات، الدكتور أشرف توفيق شمس الدين وكيل كلية الحقوق جامعة بنها، الدكتور صلاح الدين اسماعيل أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق بجامعة حلوان.

وتم اليوم فى ختام أعمال اللجنة إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين لوظيفة مدير عام الدراسات العليا والبحوث والذين بلغ عددهم ٥ متقدمين، ولوظيفة مدير عام المشروعات البيئية بلغ عددهم ٩ متقدمين، وقامت اللجنة بمناقشة كل متقدم فى خطة التطوير المقترحة التى قدمها فى الملف الخاص به، وتوضيح آلية تنفيذها، ورؤيته الخاصة بتسيير العمل فى الإدارة المتقدم لها.

وأكد رئيس الجامعة أن إجراء المقابلات الشخصية لاختيار مديرى العموم فى الوظائف الشاغرة بهدف استكمال خطة الجامعة لانتظام سير العمل فى جميع الإدارات، تأكيدا على أهمية الجهاز الإدارى الذى يعد جزء أساسى فى منظومة العمل بالجامعة ودوره الحيوى لتأدية دور ورسالة الجامعة، متمنيا التوفيق للجميع واختيار الأصلح لاستكمال مسيرة العمل.