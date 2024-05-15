رئيس جامعة أسيوط يبحث سبل تأهيل البرامج الأكاديمية للحصول على الاعتماد الدولي

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الأربعاء ؛ فريق وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ والذى يضم؛ الدكتور محمد عبدالعزيز الشاذلي مدير إدارة دعم الجودة والتأهيل للإعتماد، والدكتور أحمد عبدالوهاب خبير إدارة دعم الجودة والتأهيل للإعتماد؛ وذلك تزامناً مع زيارتهم للجامعة لبدء تسليم وتسلم مشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية للإعتماد الدولي SQEPIA‏ بكلية التمريض، ومتابعة إنجازات مشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالي ‏SQEPIA بكلية الهندسة، ومتابعة إنجازات مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية SDEE بكلية الخدمة الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة سماح عبدالله عميد كلية التمريض، والدكتور محمود عبدالناصر مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتور محمد إبراهيم إسماعيل المشرف على مركز ضمان الجودة والتأهيل للإعتماد بالجامعة.

وفي مستهل أعمال اللقاء؛ رحب الدكتور أحمد المنشاوي بفريق وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي؛ مثمناً جهود الوحدة، فى إتاحة وتحسين جودة النظام التعليمي بالجامعات الحكومية؛ بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم العالي، وذلك من خلال؛ طرح مشروعات دعم وتأهيل البرامج الأكاديمية بالكليات؛ للحصول على الإعتماد الدولي من جهات معترف بها دوليا، واستيفاء معايير الإعتماد الدولية، بما يتوافق مع متطلبات الجهات الدولية المتعاقد عليها.

وأكد رئيس جامعة أسيوط؛ استمرار دعم إدارة الجامعة لكافة الكليات؛ للفوز بمشروعات دعم وتأهيل البرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالي للإعتماد الدولي، وتشجيعها لتكون أكثر توافقاً مع معايير الجودة والإعتماد المحلية والعالمية، وذلك تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم تدشينها من الوزارة في مارس الماضي، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030؛ فيما يتعلق بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت الدكتورة سماح عبدالله، إلى أن كلية التمريض قد فازت بمشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية للإعتماد الدولي SQEPIA بميزانية بلغت (٣ مليون جنيه) من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، و(مليون جنيه) من الجامعة؛ وتمثلت مخرجات المشروع؛ فى حصول الكلية على الاعتماد البرامجي الدولي من الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي للبرامج ‏AHPGS ؛ بعد استيفاء المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة والاعتماد، موجهة خالص الشكر لإدارة الجامعة لدعمها اللامحدود للكلية، مؤكدة أن إدارة الكلية مستمرة في خطتها الطموحة، الهادفة إلى الإرتقاء بجودة العملية التعليمية، ومستوى الخريجين، والبرامج التعليمية المتميزة، التي تواكب سوق العمل، والحرص على التطوير، ومواكبة المستجدات بما يلبي التطلعات المستقبلية للجامعة، والمجتمع.

ومن جهته؛ أوضح الدكتور محمود عبدالناصر؛ أن برنامج زيارة فريق وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي يتضمن؛ متابعة وتقديم الدعم الفني، والمادي، واللوجستي لكلية الهندسة، ضمن مشروعات دعم وتأهيل البرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالي ‏SQEPIA، وكذلك كليةالخدمة الإجتماعية ضمن مشروعات دعم وتطوير الفاعلية التعليمية SDEE؛ وذلك للوقوف على ما تم إنجازه من الخطة التنفيذية لأنشطة المشروعات التي حصلوا عليها ومراجعة معايير الإعتماد وتقديم الدعم الفني اللازم ومتابعة إعداد الكليات للدراسة الذاتية لتقديمها لجهات الإعتماد الدولية.

وأشاد فريق وحدة إدارة تطوير مشروعات التعليم العالي بحجم الخدمات العلمية، والبحثية، والمجتمعية المتميزة التى تقدمها جامعة أسيوط، وهو ما ظهر من خلال حرص كلياتها على الإرتقاء بجودة برامجها التعليمية، وتحسين العملية التعليمية بها، وتحديث سياسات وإستراتيجيات التدريس والتعلم بما يتوافق مع التطور التكنولوجي، متمنياً لكليات جامعة أسيوط التفوق والمضي قدماً فى خطوات الريادة والتقدم.

