رفض استئناف 5 متهمين على حبسهم في قضية سرقة مواشي

رفضت محكمة استئناف الجيزة، الاستئناف المقدم من 5 متهمين على إدانتهم بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية سرقة ماشية من داخل حظيرة بنطاق مركز الصف جنوب محافظة الجيزة، وأيدت المحكمة حكم أول درجة، وبرأت المحكمة المتهمين من اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، التي صدر فيها حكم أول درجة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

سرقة مواشي من داخل حظيرة بالصف



وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم ( 13936 /2019-الصف ) أن 5 متهمين هم "أيمن. ج"، "عصام. ع"، "حلمي. أ"، "مصطفى، س"، "محمود. ع"، في يوم 28 أكتوبر 2023، بدائرة مركز شرطة الصف أحرزوا بقصد الإتجار جوهري مخدر "الهيروين، والقنب" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت التحقيقات: أن المتهمين سرقوا منقولات وماشية من حظيرة مملوكة للمجني عليه (عرفات. س)، كما حازو وأحرزوا سلاح أبيض (مقص حديدي) دون أن يكون لحمله أو إحرازه أو حيازته مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية.

وأشارت التحقيقات: إلى قيام المتهمين جميعًا فيما بينهم على سرقة الحظيرة الخاصة المملوكة للمجني عليه مستغلين غياب الأخير عنها لانشغاله باحدى المناسبات، وانهم أعدوا لذلك سلاح أبيض (مقص حديدي) و(دراجة بخارية) ليسنى لهم حمل المسروقات عليها، وتمكنوا من ذلك من تمام جريمتهم والاستيلاء على المسروقات، وأنه حال ضبطهم ضبط معهم عدد من أكياس تحوي على جوهر الحشيش والهيروين المخدر.