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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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ننشر أسماء الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم ، بعدما اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، النتيجة بنسبة نجاح بلغت 78.16 % .

وحصل علي المركز الأول الطالبة مريم مصطفي محمود أحمد الطالبة بمدرسة العلا الخاصة الإعدادية، والأول مكرر الطالب مريم نادر محمد عبدالرحمن الطالبة بمدرسة الرسالة الإعدادية الخاصة، وعمار حازم حماد زكي الطالب بمدرسة البسيونية الاعدادية، ومحمد محمود محمد عبد السميع الطالب بمدرسة اهريت الإعدادية، وأحمد محمد علي ابو الحسن الطالب بمدرسة الايمان الخاصة للغات، ومريم مسعد فوزي عبد القادر الطالبة بمدرسة منشأة الجمال الإعدادية، واياد أحمد كمال ابراهيم حسن الطالب بمدرسة اجيال مصر الاعدادية، والطالب ادهم محمد نبيل محمود الطالب بمدرسة الايمان الخاصة للغات .

كما جاء في المركز الاول مكرر كل من يوسف محمد معوض الطالب بمدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل الاعدادية، ومعاذ محمد احمد الطالب بمدرسة فتحي عبد الحليم احمد طنطاوي، ومحمد عاصم صلاح الطالب بمدرسة العلياء الخاصة، وندا رجائي حمدي حسن الطالبة بمدرسة قصر رشوان الاعدادية، ومحمد شعبان محمد محمد عثمان طالب منازل بمدرسة طامية بنين الاعدادية، والطالبة امل أحمد جمعة الطالبة بمدرسة علياء الخاصة، وشروق نصر عبد القوي الطالبة بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية .

 

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