صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وزاد رأس المال السوقي بنحو 16.4 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، ليسجل في الختام 1.752 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.93%، ليغلق عند مستوى 25,896.56 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 5,676.81 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.95%، ليغلق عند مستوى 8,233.26 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.95% ليغلق عند 8,233.26 نقطة وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.93%، ليغلق عند مستوى 11,178.81 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 1.7%، ليغلق عند مستوى 5,197.71 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 254.4 مليون جنيه، 119.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 373.9 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2.7 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 587.4 مليون سهم، من خلال 69.9 ألف صفقة منفذ.