في ذكرى ميلاد أجمل نجمات جيلها زهرة العلا.. أسرار من حياتها

تحل علينا اليوم ذكرى ميلاد أجمل نجمات جيلها زهرة العلا في فترة ما بين الخمسينيات وحتى نهاية التسعينيات من القرن الماضي، أحد أعمدة الزمن الجميل وقدمت إلينا الكثير من الأدوار الفنية المؤثرة على مدار مسيرتها الفنية حوالي 200 عمل في السينما والتليفزيون.

في إحدى لقاءاتها التلفزيونية النادرة حلت الفنانة زهرة العلا ضيفة في برنامج صفحات من حياتي، والتي كشفت من خلاله عن عدد من الاسرار في حياتها المهنية والشخصية.

من هو مكتشف موهبة زهرة العلا ؟

والدي أول من لمسَ موهبتي واكتشفني فقد كان تركي الأصل وترعرع في لندن وكان صديق يوسف وهبي ولديه حب الفن بشكل كبير ،و ذات يوم صارحته أني أتمنى أن أكون ممثلة مثل ليلى مراد، وأخذني وقتها لمسرح رمسيس عند يوسف وهبي لكن قال له أني مازلت صغيرة ،وأيضاً وقتها قابلت الكبيرة أمينة رزق وأيضاً قالت له أني لسه صغيرة وقالت له خليها تدخل معهد فنون مسرحية ولما تكبر وتصبح ناضجة سيكون قدامها المجال حلو، عكس والدتي تمامًا لأنها كانت رافضة دخولي مجال الفن.

اسم زهرة العلا اسم الشهرة ولا الاسم الحقيقي ؟

اسمي الحقيقي زهرة العالي (زهرة ربنا) اسم مركب واسم الوالد؟ باكير ( بكر)

أكثر الأدوار القريبة من شخصية زهرة العلا الحقيقية ؟

فيلم "حواء 12" ومن الأعمال التلفزيونية "أني راحلة" دوري زوجة مُهملة من زوجها من كل النواحي وحاولت بشتى الطرق الممكنة انها ترجعه لكن دون جدوى.

أقرب الأصدقاء من الوسط الفني للفنانة زهرة العلا ؟

مريم فخر الدين، شادية، نادية لطفي.

ما هو أول أدوار زهرة العلا في السينما والتي تعتبره بداية طريقها الفني؟

فيلم الوسادة الخالية مع الفنان عبد الحليم حافظ وهناك مشاهد تعاطف معايا الجمهور وكانت حلوة جدًا.

كم عدد أعمالك السينمائية تقريبًا إلى الآن ؟

كثير ....٣٠ فيلم تقريبًا حتى الآن.

ما هو الفيلم الذي شعرتي بأنه فشل ؟

فيلم "جحيم الغيرة" وكان مخرج أجنبي والدور لم يكن لي في هذا الوقت فقد كنت زوجة كمال الشناوي والبنت كانت تقريبًا طولي فكان النقد سلبي جدًا والافضل كان أن الزوجة تكون غيري لكن قبلته لاني كنت مبتدئة وكان فيلم بطولة أمام الكبير كمال الشناوي.

هل زوجك المخرج السينمائي حسن الصيفي ساعدك في حياتك السينمائية ؟ وهل طالبك بالابتعاد عن الفن ؟

اطلاقًا أنا تزوجت حسن وانا معروفة ومشهورة زهرة العلا باسمي و كياني وشخصيتي وعملي ، وعملت معه ثلاثة أفلام فقط، كتير..لكن أنا أرفض دائمًا واقول له هذا عملي ومهنتي ولايمكن طول ما انا كويسة اعتزل، لكن اول ما أشعر أني تعبت سأعتزل.

ما هي هوايتك المفضلة غير الفن والمطبخ ؟

بحب أعمل في الشتاء تريكو، واحب اجلس مع الأولاد واشوف التزاماتهم.