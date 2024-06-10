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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يتابع تطوير وتجميل مدخل سمالوط

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع تطوير وتجميل مدخل مدينة سمالوط
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تابع اللواء  أسامة القاضى محافظ⁦: المنيا  اليوم الاثنين أعمال تطوير وتجميل الطرق والشوارع الرئيسية بمداخل ومخارج مدينة سمالوط 

حيث تابع  محافظ المنيا  أعمال النظافة والتطوير وتجميل مدخل مدينة سمالوط بامتداد شارع بورسعيد من أمام الكوبري الجديد حتى ميدان الحصان ،كما تابع  أعمال دهان البلدورات بامتداد الطريق الدائري بداية من ميدان الحصان حتى الانتهاء منه 

 من جانبه الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط على متابعة أعمال التطوير والتجميل وأعمال النظافة بجميع أحياء المدينة والقرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط

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مركز سمالوط محافظ المنيا سمالوط شارع بورسعيد تطوير وتجميل