أغنام وأبقار وضأن مبرد.. التموين تطرح لحوم بلدي بـ 335 جنيها قبل عيد الأضحى

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ما يقرب من 30 ألف رأس من الماشية الحية، حيث يتم توزيعها عبر عدة منافذ منها 1350 مجمع استهلاكي،وأن معدلات الضخ اليومي بالمجمعات ارتفعت بمقدار 50%.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة التموين، أن الـ30 ألف رأس من الماشية الحية و طازجة ومبردة، تتنوع ما بين أغنام، وأبقار، وضآن مبرد.

ولفت إلي أنه يتم طرح كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيهًا، و335 جنيهًا للبلدي الطازجة.

كذلك الضأن المجمد بسعر 335 جنيه للكيلو، ويصل سعر الضأن البلدي 360 جنيه للكيلو، كما يتم طرح كيلو اللحوم الهندي بسعر 220 جنيهًا، و ضخ كميات كبيرة بنحو 1000 طن، إضافة إلي 3 آلاف طن من الدواجن بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

كما أشار المتحدث الرسمي لوزارة التموين إلي طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، حيث تم طرح 180 ألف طن سكر زيادة عن المعدل الطبيعي، وكذا 60 ألف طن من الزيوت.

و20 ألف طن من المكرونة، و15 ألف طن من الأرز إضافة لتكثيف طرح السلع التموينية لتزامن فترة العيد مع استمرار ضخ السلع التموينية.

كما اكد كمال علي استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية واستقبال المستهلكين حتي يوم الوقفة وأول وثاني وثالث أيام العيد، مع تحديد 2 مخزن جملة في كل محافظة خلال هذه الفترة أيضا لإمداد المنافذ التموينية بإستمرار.

قال أن هناك غرفة عمليات مركزية طوال أيام العيد سواء بالوزارة أو مديريات التموين بالمحافظات، أو الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يتم المرور على مستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحال البقالة للطمأنة والتأكد من توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لشرطة ومباحث التموين بوزارة الداخلية.

كما أكدت هالة غريب مديرة مديرية محافظة الجيزة، أنه يتم تسيير 25 حملة رقابية تجوب انحاء المحافظة على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الاسبوع لضبط أي مخالفات في الاسواق.

كما أشارت إلي أنه تم عمل غرفة عمليات مركزية في المديرية لمتابعة حالة الاسواق أولا بأول، للتأكد من وصول كافة السلع للمواطنين دون حدوث أي عمليات احتكار.

وقالت أنه يتم ضخ من 120 إلي 150 طن يومي من اللحوم بمنافذ محافظة الجيزة فقط.

بينما قال شريف حسن مستشار القطاعات البيعية بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أنه يتم يوميَا ضخ من 110 لـ 120 عجل في عدد 127 مجمع استهلاكي، تابع للشركة في القاهرة الكبري ( القاهرة ـ الجيزة ـ القليوبية ).

كما أشار إلي أن إجمالي عدد الفروع التابعة للشركة يبلغ 304 فرعًا في اقليم القاهرة الكبري.