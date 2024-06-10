تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في باب الشعرية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 6 أشخاص، فى اتهامهم بالتنقيب عن الآثار بجوار مسجد الطشطوشي بمنطقة باب الشعرية.

ورد بلاغ من الأهالي لقسم شرطة باب الشعرية يفيد بوجود عدد من الأشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار بشارع الطشطوشي بمنطقة باب الشعرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين وجود أعمال حفر داخل عقار مكون من خمس طوابق وبه جراج أرضي على مساحة 120 مترًا وتبين وجود 5 أشخاص داخل الجراج يقومون بأعمال حفر ويوجد حفرة عمقها 8 أمتار وبها سلم.

كما عثرت الأجهزة الأمنية على معدات حفر عبارة عن موتور لرفع المياه و2 كوريك و3 موتور مياه "غاطس" متوسط الحجم و3 فأس و2 مرزبة و1 شنيور و2 خرطوم مياه و1 كور، وتم التحفظ على جميع المعدات.

تم ضبط جميع المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وقررت حبسهم والتحري حول نشاطهم.