محافظ المنوفية يفتتح مشروعات جديدة بمناسبة العيد القومي الـ118

قام اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بجولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة أشمون لافتتاح وتدشين عدد من المشروعات التنموية والخدمية، ويهدف هذا الجهد إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية، ويأتي ذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي الـ118 للمنوفية

افتتاح ممشى أشمون الجديد

بدأ المحافظ جولته بافتتاح ممشى أشمون الجديد بطول 1500 متر بعد الانتهاء من تطويره. رافقه في الافتتاح نواب البرلمان: صابر عبد القوي، أحمد الخشن، وعصام ياسين، بالإضافة إلى نائب المحافظ، محمد موسى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، خالد النمر، ووجه المحافظ بالاعتناء بالممشى وزيادة عدد الاستراحات وزراعة المزيد من الأشجار.

تدشين أعمال الرصف بطريق أشمون – طليا – البرانية – الكوادي – كمين أبو يوسف

أعلن المحافظ بدء أعمال الرصف بطريق (أشمون – طليا – البرانية – الكوادي – كمين أبو يوسف) باستثمارات بلغت 55 مليون جنيه. ووجه بضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لضمان جودة الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت، مع إزالة مخلفات القمامة وتراكمات الهدم على جانبي الطريق.

فتتاح السوق الحضاري النموذجي بكفر زلابية

اختتم المحافظ جولته بافتتاح السوق الحضاري النموذجي الجديد في منطقة كفر زلابية بمدينة أشمون، والذي تم تنفيذه على مساحة 530 م² باستثمارات بلغت 2.7 مليون جنيه. أوضح المحافظ أن السوق يضم 12 محلًا تجاريًا ومزود بكافة الخدمات، ووجه بإنشاء حديقة نموذجية بجوار السوق لتوفير فرص عمل للشباب.

تنفيذ 9 مشروعات خدمية جديدة

أعلن المحافظ عن تنفيذ 9 مشروعات خدمية جديدة بقيمة استثمارية تقارب 86 مليون جنيه ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024.

تهدف هذه المشروعات إلى القضاء على الأسواق والمواقف العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة.

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