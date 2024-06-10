"استعدادا لعيد الأضحى".. مياه الأقصر تواصل توعية الجزارين والسيدات

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر برئاسة اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس الشركة، اليوم الاثنين، تنفيذ حملتها التوعوية المكثفة التي تستهدف محلات الجزارة وسيدات المنازل للتوعية بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بها، وعدم إهدار مياه الشرب قبل عيد الأضحى المبارك.

فريق التوعية يشن حملات ميدانية لتوعية الجزارين

وشملت الحملة، قتخيع إدارات المحافظة ( الأقصر - أرمنت - إسنا - البياضية - الطود - الزينية - القرنة)، بالنزول الميداني والمرور على محلات الجزارة، وقاموا توزيع منشورات التوعية للحفاظ على مياه الشرب وعدم إهدارها أثناء تنظيف المنزل قبل العيد.



تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى

وقدم أفراد الحملة، إرشادات تضمنت سبل جمع مخلفات الأضحية فى أكياس بلاستيكية وإلقائها فى الأماكن المخصصة لذلك، وتمت الإشارة إلى أهمية الاتصال السريع والإبلاغ لغرفة عمليات الخط الساخن 125 فى حال حدوث مشكلة أو إنقطاع فى المياه على الرقم المجاني 125 من أى هاتف محمول -أو أرقام 0952282406 – 01147999752.

وكان اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إدارة التوعية ومكلفات الخدمة العامة بجميع فروع وإدارات شركة المياه بمحافظة الأقصر، بتنفيذ حملات توعية مكثفة تستهدف محلات الجزارة وسيدات المنازل للتوعية بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، مشيراً إلى أن الحملات شملت جميع إدارات المحافظة ( الأقصر - أرمنت - إسنا - البياضية - الطود - الزينية - القرنة ) .

حملة توعية الجزارين (17)

حملة توعية الجزارين (16)

حملة توعية الجزارين (15)

حملة توعية الجزارين (14)

حملة توعية الجزارين (13)

حملة توعية الجزارين (12)

حملة توعية الجزارين (11)

حملة توعية الجزارين (10)

حملة توعية الجزارين (1)

حملة توعية الجزارين (9)

حملة توعية الجزارين (8)

حملة توعية الجزارين (7)

حملة توعية الجزارين (6)

حملة توعية الجزارين (5)

حملة توعية الجزارين (4)

حملة توعية الجزارين (3)