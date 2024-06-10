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الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الشيوخ يوافق نهائيا على دراسة الشباب الذكاء الاصطناعي ورفعها لرئيس الجمهورية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس خلال جلسته المنعقدة اليوم على تقرير الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة عن الشباب والذكاء الاصطناعي، وسط إشادات من الحكومة وأعضاء المجلس على ما تضمنته الدراسة من محاور وتوصيات تصب جميعها في مصلحة المواطن المصري ومستقبل الشعب المصري .

وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات والمقترحات، وفى نهاية الجلسة قدم رئيس المجلس الشكر للنائب أحمد أبو هشيمة على التقرير المتميز وتم رفع التقرير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.   

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب أحمد ابوهشيمة الشباب والذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي