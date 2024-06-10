الشيوخ يوافق نهائيا على دراسة الشباب الذكاء الاصطناعي ورفعها لرئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس خلال جلسته المنعقدة اليوم على تقرير الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة عن الشباب والذكاء الاصطناعي، وسط إشادات من الحكومة وأعضاء المجلس على ما تضمنته الدراسة من محاور وتوصيات تصب جميعها في مصلحة المواطن المصري ومستقبل الشعب المصري .

وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات والمقترحات، وفى نهاية الجلسة قدم رئيس المجلس الشكر للنائب أحمد أبو هشيمة على التقرير المتميز وتم رفع التقرير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.