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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حورية فرغلي دكتورة تبحث عن الحُب في مسلسل "سيما ماجي"

حورية فرغلي
حورية فرغلي
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تعود النجمة حورية فرغلي بعد غياب عن الدراما منذ 3 سنوات، من خلال مسلسل "سيما ماجي"، وتشاركها البطولة النجمة رانيا يوسف، من تأليف حسان دهشان، وإخراج تامر السعدني.

وبدأت النجمة حورية فرغلي تصوير مشاهدها الأولى ضمن أحداث مسلسل "سيما ماجي"، في إحدى الفيلات بطريق المنصورية، وجمعتها مشاهد العمل بالنجمة رانيا يوسف، والنجمة مادلين طبر، والنجم القدير كمال أبو رية، في إحدى الديكورات الخاصة داخل فيلا بطريق المنصورية.

وأكدت حورية فرغلي في تصريحات صحفية  أن الشخصية التي تجسّدها ضمن أحداث مسلسل " سيما ماجي"، جديدة عليها ولم تقدمها من قبل، حيث تجسّد شخصية سيما – دكتورة ليس لديها الحظ في الزواج أوانجاب الأطفال، وتزوجت أكثر من مرة للبحث عن الحب الحقيقي.

تدور أحداث مسلسل "سيما ماجي"، في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

 

مسلسل "سيما ماجي"، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق،  وإخراج تامر السعدني.

حورية فرغلي سيما ماجى رانيا يوسف