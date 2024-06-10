رئيس مدينة ملوى يتفقد المعديات النيلية

تفقد تاج جلال ابوسداح رئيس مركز ومدينة ملوى، المعديات النيلية، اليوم الاثنين وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال "عيد الاضحى المبارك "، وذلك للتأكد من سلامة المعديات النيلية و جاهزيتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين ، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين .

ياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمرور على ساحات الصلاة والمنتزهات وجميع المعديات سواء العامة أو الخاصة للاطمئنان على صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، حفاظا على أرواح المواطنين.

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