يمين الوسط الألماني يفوز بانتخابات البرلمان الأوروبي

أعلنت الهيئة الانتخابية الألمانية عن فوز التحالف المسيحي في ألمانيا (يمين الوسط) في انتخابات البرلمان الأوروبي بـ30% من أصوات الناخبين، فيما حل حزب "البديل من أجل ألمانيا" (اليميني الشعبوي) في المركز الثاني بإجمالي 15.9% من الأصوات.

وخسرت أحزاب الائتلاف الحاكم، الذي يقوده المستشار الألماني أولاف شولتز، حيث جاء الحزب "الاشتراكي الديمقراطي الاشتراكي" وحزب "الخضر" خلف حزب "البديل من أجل ألمانيا".

ويضم التحالف المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، فيما يتبنى وصيفه في الانتخابات حزب "البديل من أجل ألمانيا" أفكارًا مناهضة للمهاجرين، يليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي ثالثًا بالحصول على 13.9% من الأصوات، مسجلًا أسوأ أداء في انتخابات ديمقراطية على مستوى ألمانيا منذ أكثر من قرن لتيار يسار الوسط، والذي كان تاريخيًا أحد الأحزاب المهيمنة في السياسة الألمانية، وحل في المرتبة الرابعة حزب "الخضر" بحصوله على 11.9%.

