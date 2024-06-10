إزالة التعديات وتنفيذ أعمال النظافة العامة بإدفو وأسوان

تواصل الأجهزة المعنية بتكثيف جهودها على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن ضمن الإستعدادات الجارية لإستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب أمام المواطنين من خلال إزالة التعديات وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة .

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة لحالة تعدى حول منطقة أرض المدفن الصحى ، وتم إعادة الشئ لأصلة ، وغلق كافة الطرق والمنافذ المؤدية للمدفن ، مع إبلاغ الجهات الأمنية بالموقف لإتخاذ الإجراءات اللازمة .

وفيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال النظافة العامة ، بالإضافة إلى تقليم وقص وتهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء بمختلف الشوارع والحدائق والمتنزهات بالتعاون مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن ، كما تم رفع الإشغالات والتراكمات وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة ، فضلاً عن تنفيذ أعمال الكنس الآلى وجرد الأتربة بمختلف أحياء المدينة ، وهو الذى تكامل مع مواصلة وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين ، فضلاً عن قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين .

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