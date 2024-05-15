التصريح بدفن جثة طفلة في المرج

صرحت نيابة المرج ،دفن جثة طفلة عقب اعداد تقرير الصفة التشريحية حيث لقيت طفلة مصرعها أسفل عجلات لودر بمنطقة المرج.

كلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة والاستماع لأقوال أسرتها .

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى بمصرع طفلة بأحد شوارع المرج، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطفلة كانت تحمل في يدها 10 جنيهات أثناء وقوع الحادث وبعد جهود مكثفة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على قائد اللودر، وتم نقل جثمان الطفلة إلى المشرحة للكشف عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.