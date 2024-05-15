«هايد بارك العقارية للتطوير» تشارك في معرض «هذي مصر» بالسعودية للترويج مشروعاتها

الأربعاء 15/مايو/2024 - 05:23 م

أعلنت شركة هايد بارك العقارية للتطوير عن مشاركتها في المعرض العقاري "هذي مصر" في نسخته الخامسة والعشرين، والذي سيقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري، لعرض مشروعاتها المتميزة جاردن ليكس، هايد بارك القاهرة الجديدة، ومشروع Seashore في رأس الحكمة في إطار استراتيجية الشركة المشاركة في المعارض العقارية سواء الداخلية أو الخارجية، ودعم جهود الدولة في تصدير العقار وتعزيز العلاقات العقارية بين مصر ودول الخليج.



وستعرض الشركة مشروعها الرائد "جاردن ليكس" الذي يقع في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بالقرب من نادي الجزيرة الرياضي ومول مصر ومول العرب، ويمتد المشروع على مساحة 69 فدانًا، ويضم مجموعة متنوعة من الشقق الفاخرة والدوبلكس، بتصميم عصري يضمن أعلى مستوى من الخصوصية للسكان، وقد أطلقت الشركة مؤخرًا المرحلة الأخيرة من التاون هاوس وتضم 60 تاون هاوس و12 توين هاوس.



كما تقدم الشركة مشروعها الجديد "Seashore" الذي يعد أول مشروعات هايد بارك للتطوير العقاري في الساحل الشمالي، ويقع في الكيلو 210 بطريق رأس الحكمة، ويتميز بتصميم عمراني فريد يعتمد على المصاطب المتدرجة، مما يوفر إطلالات رائعة على البحر لجميع الوحدات السكنية، ويضم المشروع نحو 25 حمام سباحة، وتم تصميم المخطط الرئيسي من قبل المكتب الاستشاري العالمي EDSA، بينما تولت شركة SB Architects العالمية التصميم المعماري، وقد أطلقت الشركة مؤخرًا مرحلة "Lagoon Town" التي تضم 1500 شاليه بإطلالات مباشرة على اللاجون ومساحات خضراء واسعة.

وأخيرًا، تستعرض الشركة مشروعها المتميز "هايد بارك القاهرة الجديدة" الذي يقع على مساحة 6 ملايين متر مربع في التجمع الخامس، ويضم 20 ألف وحدة سكنية متنوعة التصميمات، بميزانية استثمارية تقدر بنحو 80 مليار جنيه، ويوفر المشروع خدمات ومرافق متطورة، منها كلوب هاوس وحديقة رئيسية بمساحة 600 ألف متر مربع، إلى جانب المنطقة الإدارية Business District ومنطقة ترفيهية HydeOut.



يُعد معرض هذي مصر Hazi Misr Expo أكبر معرض للعقارات المصرية في الخليج، حيث يضم أكثر من 100 مشروع عقاري، وتقام النسخة الخامسة والعشرون من المعرض بمدينة الرياض ببرج رافال بفندق JW Marriott؛ لاستقبال أكبر عدد من الزوار لإتاحة الفرصة، ونجحت دوراته السابقة في اجتذاب آلاف الزوار من كل أنحاء المملكة.



نبذة عن هايد بارك العقارية للتطوير:



تأسست شركة هايد بارك العقارية للتطوير عام 2007 تحت اسم داماك العقارية للتطوير ش.م.م، وفي عام 2009 استحوذ بنكي "التعمير والاسكان" و"العقارى المصري العربي" والشركة القابضة للاستثمار والتعمير على 60% من أسهم الشركة، وفي مايو 2013 دخلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمساهم وشريك استراتيجي بدلًا من مجموعة داماك العقارية. ويبلغ رأس مال شركة هايد بارك العقارية للتطوير 950 مليون جنيه، وتمتلك 4 مشروعات كبرى وهي: هايد بارك القاهرة الجديدة بشرق القاهرة، ومشروعي تاوني وجاردن لايك بمدينة السادس من أكتوبر، و مشروع مشروع سي شور بالساحل الشمالي، إضافة إلى ذلك أسست شركة فاوندرز للتسويق العقاري.