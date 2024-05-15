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الأربعاء 15 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

فيلم باص 22 يبدأ عرضه تجاريًا في السعودية

باص 22
باص 22
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يبدأ غدا عرض فيلم  المخرجة ويندي بيدنارز وبطولة كندة علوش “ باص 22” في سينمات فوكس بالسعودية.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي ليصبح أول فيلم إماراتي يشارك في المهرجان، حيث استقبله الجمهور والنقاد استقبالًا حافلًا، كما شهد عرضه الأول بأفريقيا بمهرجان جوباج السينمائي في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا وتوج بجائزة أفضل فيلم بمهرجان جوباج السينمائي، وشارك مؤخرًا في مهرجان سينكويست للسينما والإبداع وفاز بجائزة الرؤية العالمية لأفضل فيلم روائي طويل، كما شارك في كلا من مهرجان جيو مامي مومباي السينمائي بالهند ومؤخرًا بمهرجان ديوراما السينمائي الدولي بالإمارات.

يدور فيلم باص 22 حول رحلة أم تغوص في الحزن على فقدان طفلها وسعيها للحصول على المغفرة بينما تستكشف موضوعات الاغتراب والتواصل والتأمل في تجارب الأفراد الذين يعيشون في بيئة متعددة الثقافات. من خلال مدينة تكتسحها الرمال في الخليج العربي، حيث تستيقظ أناندا على يوم مليء بالوعود، لكن مع وقوع حادث مأساوي تذهب ابنتها الصغيرة ضحيته، يتحطم حلم أناندا في حياة أفضل لعائلتها من تلك التي تركوها وراءهم في الهند. تذهب أناندا في رحلة من الحزن والغضب، بصحبة رماد ابنتها، وتنسى أن لديها طفلة أخرى على قيد الحياة. تصل الأمور إلى ذروتها عندما تكتشف أسرارًا تضع علاقتها مع زوجها وعائلتها في مأزق.

الفيلم من تأليف وإخراج ويندي بيدنارز وبطولة الممثلة العربية الشهيرة كندة علوش، وتانيشثا تشاترجي التي فازت بجائزة أفضل ممثلة في العديد من المهرجانات العالمية، بما في ذلك جوائز الأفلام المستقلة البريطانية عن دورها في الفيلم البريطاني BRICK LANE، وكذلك نجم بوليوود أميت سيال المعروف بالمسلسل الشهير INSIDE EDGE الذي تم ترشيحه لجوائز إيمي العالمية في عام 2018، وأروشي لاود.
 

باص 22 كندة علوش ويندي بيدنارز سينمات فوكس