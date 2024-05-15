افتتاح أول أكاديمية كرة قدم لوادى دجلة في المنيا لاكتشاف وتطوير مستوى المواهب

الأربعاء 15/مايو/2024 - 05:17 م

افتتحت أندية وادى دجلة -أكبر أندية خاصة في مصر- أول أكاديمية كرة القدم للنادي بمحافظة المنيا، وذلك لمنح الفرصة للمواهب بصعيد مصر لإبراز قدراتهم، وتطوير مستواهم الفني والبدني وفق أحدث البرامج التدريبية العالمية.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية أندية وادى دجلة، في افتتاح أكاديميات عالمية بكل الألعاب الرياضية، لاكتشاف المواهب من الجنسين بمختلف المراحل العمرية، واختيار أفضل المدربين وأحدث الأنظمة التدريبية لإعداد أبطال للمستقبل، وإمداد المنتخبات القومية بأفضل العناصر.

وحددت أندية وادى دجلة، للراغبين في الاشتراك بأكاديمية كرة القدم، التوجه إلى نادي الشرطة بالمنيا الجديدة للحجز، ثم التوجه إلى مكتب المبيعات لأندية وادى وادى دجلة بالمنيا لسداد الرسوم المطلوبة ثم العودة لاستلام حقيبة التمرين من نادي الشرطة، والتعرف على جدول التمارين.

وتعمل أكاديمية وادى دجلة لكرة القدم على تنفيذ برامج متطورة لبناء شخصية البراعم والناشئين وتحسين القدرات الذهنية والمهارات الأساسية والبدنية للاعبين، كما تمنح المميزين فرصة للانضمام لقطاع الناشئين بنادي وادى دجلة، والتصعيد للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم أو الاحتراف الداخلي أو الخارجي بأكبر الأندية.

وأسندت إدارة وادى دجلة للكابتن أحمد جمال إدارة أكاديمية كرة القدم بالمنيا، والذي سبق له اللعب لأندية الأهلي والشمس والمقاولون والألومنيوم والمحلة ويملك خبرات تدريبية ضخمة بدأها بالعمل كمدرب بأكاديمية الأرسنال خلال المواسم من 2011 إلى 2014، وبعدها تولى منصب مدير فرع المعادي خلال موسم 2015، ثم انتقل لتولي منصب نائب مدير أكاديمية الكرة والمشرف الفني على قطاع البراعم من موسم 2016 وحتى 2020، قبل أن يتم تصعيده ليتولى رئاسة جهاز أكاديمية كرة القدم ومدير قطاع البراعم.

وعينت إدارة وادى دجلة الكابتن عمرو عبد العظيم مديرًا فنيًا لأكاديمية المنيا، وسبق لـ"عبد العظيم" اللعب لناديي المقاولون العرب والشمس، قبل أن يعتزل ويعمل كمدرب في أكاديمية أرسنال من موسم 2010 وحتى 2014، وبعدها تولى منصب نائب مدير فرع الشيراتون لمدة عام، وانتقل لنفس المنصب بفرع المعادي، قبل أن يتولى إدارة فرع المعادي في موسم 2017، حتى اختير لمنصب نائب مدير أكاديمية كرة القدم من موسم 2019 وحتى الآن.





أندية وادى دجلة

يذكر أن أندية وادى دجلة، نجحت منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز، ويقدم النادي 20 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة القدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.