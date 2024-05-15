وفد حياة كريمة يزور معهد علوم البحار والمصايد بالسويس 

أجرى وفد من مؤسسة حياة كريمة برئاسة المهندس محمود عبد العزيز منسق عام حياة كريمة بالسويس و احمد نبيل مسئول المتابعة والإعلام بالمؤسسة زيارة علمية الى فرع معهد علوم البحار والمصايد بالسويس للتعرف على دور المعهد العلمى فى الحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية والمائية .

وجاءت الزيارة بناءا على توجيهات الدكتور عادل على أحمد رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالمشاركة المجتمعة والتوعية البيئية للمجتمع المدنى وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد الحليم مدير فرع المعهد لخليجى السويس والعقبة.

كان فى استقبال وفد المؤسسة الدكتور ياسر جنيد نائب مدير الفرع والدكتور محمد الصاوى مسئول التدريب بالفرع

حيث بدأت اولى فعاليات اليوم بكلمة ترحيب من نائب مدير الفرع حول دور المعهد واهميته بفروعه المختلفة .

وألقى الدكتور امجد شعبان الباحث بمعمل بيولوجيا المصايد محاضر حول اهمية القروش فى البحر الأحمر ودوره فى التوازن البيئى والحفاظ عليها

كما أجرت المؤسسة جولة تفقدية داخل معامل الفرع حيث تم زيارة معمل الميكروبيولوجى.

وقدمت الدكتورة ريهام احمد شرح مبسط عن دور المعمل والتجارب المعامل التى تتم داخل المعمل .

كما تم زيارة معمل الجولوجيا وقدم الدكتور ابراهيم محمد الباحث بالمعمل شرح مبسط عن تجميع العينات وتحليلها .

قدم الدكتور احمد رمضان شرح لمعمل الفيزياء البحرية وكيفية رصد وتحليل العينات من خلال اجهزة الرصد المختلفة

وفى ختام الجولة تم إجراء جولة بمتحف التحنيط والتعرف على انواع الأسماك بالبحر الأحمر وكيفية الحفاظ على البيئة البحرية من خلال الحفاظ على الشؤاطى والثروة السمكية .

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