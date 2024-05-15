بداية بـ"فتاة من فلسطين" إلى "مليحة".. الفن المصري يدعم القضية الفلسطينية.. القوة الناعمة توثق جرائم الجيش الإسرائيلي

يدعم الفن المصري القضية الفلسطينية منذ عام 1948، وكانت البداية من خلال فيلم "فتاة من فلسطين" حيث ناقشت أحداثه جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها بحق المدنيين، مرورًا بأعمال فنية خالدة حتى وقتنا هذا، حيث تحرص القوة الناعمة على توثيق هذه الأحداث وتسليط الضوء على بطش الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

تعرض "البوابة نيوز" في السطور التالية بعض من التاريخ الفني المصري للقضية الفلسطينية بمناسبة "ذكرى النكبة".

"فتاة من فلسطين" أول أفلام السينما المصرية عن القضية الفلسطينية

قدم المخرج محمود ذو الفقار أولى أفلام القضية الفلسطينية في تاريخ السينما المصرية، عام 1948، والذي حمل اسم "فتاة من فلسطين" حيث ناقشت أحداثه حول طيار مصري، كان يدافع عن الأرض الفلسطينية ضد جيش الاحتلال، ولكن تصاب طائرته بقذيفة من قوات العدو، ويقع في قرية فلسطينية بعد إصابته في قدمه، و تستضيفه فتاة فلسطينية تدعى سلمى، في منزلها الذي يكون مقرًا للفدائيين، ويقع بين سلمى و الطيار المصري محمود ذو الفقار قصة حب.

شارك في بطولة فيلم "فتاة من فلسطين" كل من؛ محمود ذوالفقار، حسن فايق، سعاد محمد، زينب صدقي، صلاح نظمي، وعدد كبير من نجوم الفن، وكان من إخراج محمود ذوالفقار، ومن تأليف يوسف جوهر، وعزيزة أمير.

فاتن حمامة تدعم القضية الفلسطينية في عدد من أعمالها الفنية

قدمت الفنانة فاتن حمامة عدد كبير من الأعمال الفنية المؤثرة حتى الآن، لكن لم تخلو هذه المسيرة من أفلام ساندت القضية الفلسطينية، أبرزها فيلم "الله معنا" تم إنتاجه عام 1955، ودارت أحداثه عن مشاركة الضابط "عماد" في حرب فلسطين، ليصاب خلالها ببتر ذراعه، و يتناول العمل قضية الأسلحة الفاسدة، ويوثق بطولات المقاتلين وصمود أهل فلسطين.

شارك في بطولة فيلم "الله معنا" كل من؛ فاتن حمامة وعماد حمدي وماجدة ومحمود المليجي وحسين رياض وعلوية جميل، تأليف إحسان عبدالقدوس وسيناريو وحوار وإخراج أحمد بدرخان.

وفي عام 1957، قدمت الفنانة فاتن حمامة فيلم "أرض السلام" مع الفنان عمر الشريف ومن إخراج كمال الشيخ، ناقشت أحداثه تطوع شاب مصرى مع الفدائيين للمشاركة فى حرب فلسطين، ويتعرف على فتاة فلسطينية تساعده في تنفيذ العمليات، فتتوطد علاقتهما ويقرران التعاون فى كفاحهما من أجل إنقاذ فلسطين.

السباق الرمضاني 2024 يوثق أحداث تهجير الفلسطينيين والعدوان الأخير على غزة بمسلسل "مليحة"

حفلت السينما المصرية بأعمال زاخرة على مدى عقود منذ النكبة، لكن ساهمت الدراما المصرية في القضية الفلسطينية بمسلسل "مليحة" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2024، خلال 15 حلقة حيث تناول المسلسل قصة عائلة نزحت من فلسطين إلى ليبيا، ثم رحلتها للعودة إلى القطاع، ثم يربط بين ممارسات الاحتلال الإجرامية فى النكبة وبعدها، وحتى العدوان الأخير على غزة.

شارك في مسلسل "مليحة" دياب وميرفت أمين وأشرف زكى وأمير المصري، والفلسطينية سيرين خاس، وأنور خليل و رحاب الشناط وديانا رحمة ومروان عايش من تأليف رشا عزت الجزار ومن إخراج عمرو عرفة.